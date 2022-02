Pekerjakan 4 Wanita Asal Sukabumi, Pemilik Kafe Three in One Jadi Tersangka, Oh Ternyata

jpnn.com, JAYAPURA - Pemilik tempat hiburan malam kafe Three in One di Bayabiru, Kabupaten Paniai, Papua ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan manusia. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur mengatakan H ditetapkan tersangka karena menyediakan tempat bernyanyi dengan mempekerjakan empat remaja asal Sukabumi, Jawa Barat secara ilegal. Keempat remaja korban perdagangan manusia itu masing-masing berinisial AN (25), IA (18), NS (18), dan SZ (17). Baca Juga: Perampok yang Memerkosa Mahasiswi di Baturaja Ditembak Mati, Dooor! “Keempat korban sudah dipulangkan ke daerah asalnya. Sedangkan H telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Kapolres, Sabtu (26/2). Kapolres menegaskan H menyediakan tempat bernyanyi dengan mempekerjakan empat remaja asal Sukabumi, Jawa Barat secara ilegal. Sebelum bekerja di kafe milik H, mereka dipekerjakan di lokasi penambangan emas 99 hingga kasusnya terungkap dan ditangani Polres Paniai. Baca Juga: Kecelakaan Maut Bus Harapan Jaya vs Kereta Api di Tulungagung, 4 Orang Tewas AKBP Abdus Syukur mengatakan lokasi penambangan emas 99 dan Bayabiru cukup jauh karena hanya dapat dijangkau dengan menggunakan helikopter atau pesawat berbadan kecil. Dia menambahkan, tersangka H dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kata Abdus Syukur yang dihubungi dari Jayapura.