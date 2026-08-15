Peko Tancap Gas Ekspansi, Flagship Store Baru Hadir di Ashta

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Peko kembali melakukan ekspansi dengan membuka flagship store baru di ASHTA District 8, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/8).

Kehadiran gerai teh modern di Ashta itu melengkapi store sebelumnya yang berada di Stasiun MRT ASEAN dan Grand Indonesia.

Co-Founder dari PEKO Tea Bar, Ricky menjelaskan pemilihan lokasi memiliki mobilitas yang tinggi karena berada di pusat Jakarta dari Stasiun MRT ASEAN hingga ASHTA District 8.

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Store baru itu dirancang sebagai sebuah pit stop untuk para pekerja kantoran, kreatif, commuter, hingga komunitas wellness (runners & Pilates enthusiasts) bisa berhenti sejenak untuk mengisi ulang energi sebelum kembali menaklukkan hari.

"Ashta adalah titik temu antara wellness, budaya, dan komunitas perkotaan. Pembukaan store ini adalah langkah kami untuk membawa ritual minum teh menjadi bagian integral dari gaya hidup urban," kata Ricky dalam siaran persnya, Sabtu.

Peko hadir untuk memperkenalkan cara baru dalam mengelola energi harian melalui modern tea bar experience.

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Founder dan CEO Peko Tea Bar, Irina menilai teh selama ini kerap lekat dengan kesan tradisional dan ritual yang membutuhkan waktu.

Selain itu, teh sering diidentikkan dengan ritual konvensional yang rumit, lambat, atau minuman yang hanya dicari saat tubuh sedang kurang fit.