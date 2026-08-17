Pelabuhan Maumere Tetap Melayani Kapal Ro-Ro dan Penumpang Pascagempa di NTT

jpnn.com, MAUMERE - Pelindo Cabang Maumere tetap melakukan layanan operasional kapal Ro-Ro dan penumpang pascagempa yang berdampak pada sejumlah fasilitas pelabuhan.

Meskipun fasilitas terminal penumpang mengalami kerusakan, Pelindo melakukan penyesuaian layanan dengan mengalihkan aktivitas pelayanan ke area lapangan agar operasional kapal dan mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan.

Sub Regional Head Pelindo Bali Nusra Fariz Hariyoso mengatakan penyesuaian pola pelayanan tersebut merupakan langkah cepat untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga di tengah kondisi pascagempa.

“Karena fasilitas terminal terdampak, pelayanan kami sesuaikan dan dialihkan ke area lapangan," kata Fariz dalam keterangannya, Senin (7/8).

Faris menyampaikan Tim Pelindo tetap bekerja 24/7 untuk memastikan proses naik-turun penumpang dan kendaraan tetap berjalan aman dan tertib.

"Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk tetap hadir dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sekaligus terus memantau serta mempercepat pemulihan fasilitas pelabuhan,” ujar Fariz.

Kesigapan tersebut terlihat dari pelayanan kapal yang berlangsung pada 16 hingga 17 Agustus 2026.

Pada 16 Agustus 2026 pukul 22.38 WITA, KM Bukit Siguntang melakukan first line di Pelabuhan Maumere dengan melayani 477 penumpang turun dan 943 penumpang naik.