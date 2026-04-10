Pelabuhan Palembang Baru di Banyuasin Siap Dibangun untuk Memperkuat Logistik Nasional

jpnn.com, BANYUASIN - Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) secara resmi melaksanakan project launching atau peluncuran proyek Pelabuhan Palembang Baru (New Palembang Port) di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Rabu (9/4).

Peluncuran ini menandakan kesiapan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru yang akan menjadi tonggak penting dalam penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional di wilayah Sumatra bagian selatan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan proyek ini memiliki posisi penting dalam agenda besar pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan efisiensi logistik, dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

"Pasalnya, Provinsi Sumatra Selatan merupakan salah satu simpul penting perekonomian nasional dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet," ujar Menhub Dudy.

Potensi yang dimiliki Sumsel tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur logistik yang andal agar distribusi berjalan lancar dan bernilai tambah tinggi.

Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan ini merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan logistik yang semakin meningkat.

Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.