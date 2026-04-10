menu
JPNN.comJPNN.com
Pelabuhan Palembang Baru di Banyuasin Siap Dibangun untuk Memperkuat Logistik Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat hadir di acara peluncuran proyek Pelabuhan Palembang Baru (New Palembang Port) di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Rabu (9/4). Foto: Dokumentasi Kemenhub

jpnn.com, BANYUASIN - Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) secara resmi melaksanakan project launching atau peluncuran proyek Pelabuhan Palembang Baru (New Palembang Port) di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Rabu (9/4).

Peluncuran ini menandakan kesiapan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru yang akan menjadi tonggak penting dalam penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional di wilayah Sumatra bagian selatan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan proyek ini memiliki posisi penting dalam agenda besar pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan efisiensi logistik, dan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Baca Juga:

"Pasalnya, Provinsi Sumatra Selatan merupakan salah satu simpul penting perekonomian nasional dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet," ujar Menhub Dudy.

Potensi yang dimiliki Sumsel tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur logistik yang andal agar distribusi berjalan lancar dan bernilai tambah tinggi.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan ini merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan logistik yang semakin meningkat.

Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi barang dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Kemenhub bersama Pemprov Sumsel meluncurkan proyek Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Banyuasin

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

