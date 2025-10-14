Pelabuhan Rawan Teror, BNPT Ingatkan Pelindo Perkuat Keamanan
jpnn.com, SEMARANG - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memperkuat sistem keamanan di seluruh pelabuhan guna mencegah potensi ancaman terorisme.
Kawasan pelabuhan dinilai sebagai gerbang utama perekonomian nasional yang harus memiliki standar keamanan tinggi dan kesiapsiagaan terpadu.
Kepala BNPT Eddy Hartono menyebut pelabuhan merupakan obyek vital strategis yang wajib mendapat perlindungan maksimal dari potensi tindak pidana terorisme.
Upaya pencegahan, menurutnya, perlu dilakukan melalui sinergi antarpemangku kepentingan serta peningkatan fasilitas keamanan di tiap pelabuhan.
“Pemerintah wajib mencegah potensi tindak pidana terorisme dengan kesiapsiagaan nasional. Maka perlindungan terhadap obyek vital seperti pelabuhan harus ditingkatkan. Pelabuhan adalah gerbang utama perekonomian Indonesia,” ujar Eddy saat meninjau Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Selasa (14/10).
Dalam kunjungan tersebut, pihaknya meninjau langsung ruang kendali terpadu (commander center) dan sistem CCTV di terminal peti kemas.
Eddy menyebut fasilitas pemantauan di Tanjung Emas sudah berfungsi baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih tangguh menghadapi ancaman terorisme.
“CCTV dan pengamanan sudah berjalan baik, tetapi masih perlu penambahan sarana dan prasarana untuk memperkuat perlindungan. Standar minimum keamanan harus benar-benar dipenuhi,” ujarnya.
BNPT meminta Pelindo memperketat keamanan obyek vital pelabuhan untuk mencegah terorisme.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kejati Sumut Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi Kapal Tunda Pelindo Senilai Rp 135 Miliar
- Polres Pelabuhan Tanjung Priok Gelar Apel Siaga 420 Personel Jaga Kamtibmas
- Pelindo Petikemas Gandeng ULM Tangani Krisis Sampah Melalui Pemberdayaan Komunitas
- BNPT: Ada Upaya Sistematis Kelompok Radikal Merekrut Anak Muda Lewat Game Online
- Program Sosial Berkelanjutan Bawa Pelindo Meraih Penghargaan CSR
- Pelindo Raih TJSL Award lewat Program Desa Pesisir hingga Beasiswa