Pelabuhan Tanjung Emas Didorong Naik Kelas Jadi Gerbang Utama Ekspor Impor di Jateng
jpnn.com, SEMARANG - Pelabuhan Tanjung Emas Semarang didorong naik kelas menjadi gerbang utama aktivitas ekspor impor di Jawa Tengah (Jateng).
Peningkatan kapasitas dinilai mendesak seiring pesatnya investasi dan perkembangan aktivitas logistik di wilayah tersebut.
Forum diskusi bertema 'Proyeksi Pertumbuhan Barang dan Industri untuk Perencanaan Pengembangan TPK Semarang dalam Mendukung Pengembangan Logistik dan Perdagangan di Jateng' yang diselenggarakan Pelindo Terminal Petikemas di Kota Semarang, Kamis (10/9). Foto: Dokumentasi Pelindo
Dorongan itu disampaikan sejumlah pelaku usaha dan asosiasi dalam forum diskusi bertema 'Proyeksi Pertumbuhan Barang dan Industri untuk Perencanaan Pengembangan TPK Semarang dalam Mendukung Pengembangan Logistik dan Perdagangan di Jateng' yang diselenggarakan Pelindo Terminal Petikemas di Kota Semarang, Kamis (10/9).
Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Jateng-DIY Jarot Wibowo meminta Pelabuhan Tanjung Emas dapat segera dikembangkan menjadi pelabuhan utama yang mendukung aktivitas ekspor impor di Jateng.
Sejak 2024, pihaknya bahkan telah berkomunikasi dengan Bea Cukai hingga Pemerintah Provinsi Jateng untuk mendorong peningkatan kapasitas pelabuhan tersebut.
“Ekspektasi kami sebenarnya sangat tinggi. Kami sudah estafet sejak 2024, kami sudah menemui pimpinan Bea Cukai dan Gubernur Jateng untuk mendorong Tanjung Emas menjadi pelabuhan utama,” kata Jarot dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Kamis (17/9).
Pertumbuhan investasi dan berkembangnya kawasan industri di Jateng perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur logistik yang memadai, terutama untuk mengakomodasi barang hasil produksi industri yang akan dikirim ke luar negeri melalui jalur ekspor.
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang didorong naik kelas menjadi gerbang utama aktivitas ekspor impor di Jateng
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