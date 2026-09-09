Pelajar 15 Tahun yang Tenggelam di Sungai Lematang Akhirnya Ditemukan

jpnn.com, MUARA ENIM - Fathan Mubarok (15), pelajar yang dilaporkan tenggelam di Sungai Lematang, Dusun I, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB mengapung sekitar 150 meter dari lokasi awal kejadian.

Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga.

Kasi Operasi dan Siaga Kantor SAR Palembang Mancarah Wanto menerangkan dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan terhadap Fathan Mubarok dinyatakan selesai.

“Korban telah ditemukan oleh Tim SAR Gabungan. Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” terang Manca.

Dia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR, mulai dari TNI/Polri, Damkar, BPBD, pemerintah desa, masyarakat, serta seluruh pihak yang telah membantu proses pencarian hingga korban ditemukan.

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“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan dukungan seluruh unsur yang terlibat. Ini merupakan bentuk sinergi dan kepedulian bersama dalam pelaksanaan operasi SAR,” tutur Manca.

Manca kembali mengimbau seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai maupun perairan.