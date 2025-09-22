Pelajar Cipongkor Keracunan Makanan MBG, Diduga dari Menu Ayam

jpnn.com, BANDUNG - Puluhan pelajar di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) keracunan massal paket Makan Bergizi Gratis (MBG).

Paket MBG yang diberikan kepada siswa itu berisikan menu ayam yang sudah bau asam.

Kepala Puskesmas Cipongkor Yuyun Sarihotimah mengatakan, berdasarkan keterangan korban, ayam yang disajikan dalam paket MBG sudah tidak segar saat disantap. Namun hal itu dirasakannya masih dugaan sementara.

"Informasi awal dari siswa, makanan MBG itu dari ayam yang katanya sudah berbau asam. Tapi kami belum pastikan penyebabnya, harus menunggu hasil lab. Investigasi awal sih mengarah ke ayam dari paket MBG," kata Yuyun, Senin (22/9/2025) malam.

Yuyun mengungkapkan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan untuk memastikan sumber kontaminasi dan penyebab dari keracunan ini.

Adapun program Presiden Prabowo Subianto ini disalurkan secara serentak kepada ribuan siswa di Kecamatan Cipongkor dengan total 3.600 porsi yang beredar.

Korban berasal dari SMK Pembangunan Bandung Barat (PBB), MTs Darul Fiqri, hingga SD Negeri Cipari.

Adapun pemerintah kecamatan kini menyiapkan posko darurat untuk menampung warga yang membutuhkan penanganan medis dengan cepat. (mcr27/jpnn)