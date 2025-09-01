Pelajar di Bandung Mulai PJJ, Begini Curhat Orang Tua Siswa

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai antisipasi rencana aksi massa yang digelar elemen masyarakat dalam sepekan ini.

Pantauan JPNN, beberapa sekolah seperti di Jalan Sumatera - Jawa, sudah tidak ada aktivitas pembelajaran.

Beberapa sekolah dekat Gedung Sate - DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro juga tidak ada kegiatan dan parkiran lengang dari kendaraan.

Salah satu orang tua siswa, Eva Fahas, mengatakan anaknya di SMP Negeri 5 Kota Bandung sudah diminta untuk PJJ per hari ini.

Informasi tersebut dikuatkan berdasarkan surat edaran dan pemberitahuan yang dikeluarkan sekolah, malam tadi.

"Melihat situasi keamanan Kota Bandung yang kurang kondusif dalam beberapa hari ke belakang saya pikir keputusan sekolah untuk melaksanakan PJJ bagi siswa cukup bijaksana," kata Eva saat dihunbungi, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan belajar di rumah membuat orang tua lebih tenang karena bisa memantau dan anak terjamin keamanannya di situasi yang belum kondusif seperti sekarang.