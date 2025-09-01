Pelajar di Bandung Mulai PJJ, Begini Curhat Orang Tua Siswa
jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kebijakan tersebut dilakukan sebagai antisipasi rencana aksi massa yang digelar elemen masyarakat dalam sepekan ini.
Pantauan JPNN, beberapa sekolah seperti di Jalan Sumatera - Jawa, sudah tidak ada aktivitas pembelajaran.
Beberapa sekolah dekat Gedung Sate - DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro juga tidak ada kegiatan dan parkiran lengang dari kendaraan.
Salah satu orang tua siswa, Eva Fahas, mengatakan anaknya di SMP Negeri 5 Kota Bandung sudah diminta untuk PJJ per hari ini.
Informasi tersebut dikuatkan berdasarkan surat edaran dan pemberitahuan yang dikeluarkan sekolah, malam tadi.
"Melihat situasi keamanan Kota Bandung yang kurang kondusif dalam beberapa hari ke belakang saya pikir keputusan sekolah untuk melaksanakan PJJ bagi siswa cukup bijaksana," kata Eva saat dihunbungi, Senin (1/9/2025).
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan belajar di rumah membuat orang tua lebih tenang karena bisa memantau dan anak terjamin keamanannya di situasi yang belum kondusif seperti sekarang.
Siswa di Kota Bandung mulai menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehubungan rencana aksi demo lanjutan di Gedung DPRD Jabar, sore ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menyeruak Kabar Demo Besar-besaran di Bandung Hari Ini, Kapolda Minta Bantuan Pangdam
- Imbas Demo, Pembelajaran Kampus & Sekolah Negeri di Bandung Dilakukan Daring
- Polda Jabar: Puluhan Perusuh Demo Dikembalikan ke Orang Tua, Rata-Rata Pelajar
- Farhan Aktifkan Siskamling Seusai Demo Anarkistis di Bandung
- Pascakerusuhan Demo, Pelajar SMA/SMK Negeri di Jabar Tetap Belajar di Sekolah
- Demo 29 Agustus, Massa Membakar Rumah Aset MPR, Simak Cerita Maya