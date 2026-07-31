Pelajar di Palmerah Jadi Korban Pembacokan, Empat Terduga Pelaku Diburu Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pelajar bernama Davi Sepriansah, 16, menjadi korban pembacokan di Jalan Kali Sekretaris, dekat SMP Negeri 101 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin (27/7). Kepolisian menyebut telah mengantongi identitas empat terduga pelaku pembacokan tersebut.

Kanit Resmob Polres Metro Jakarta Barat, AKP George Ruben mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan guna menangkap para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut.

“Benar kami sudah mengantongi empat identitas dari para-para pelaku. Saat ini masih dalam pengejaran,” kata George kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Hingga kini tim gabungan masih terus melalukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap seluruh pelaku yang terlibat. Dalam proses penyelidikan, petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama Unit Reskrim Polsek Palmerah.

“Kami melakukan olah TKP bersama Unit Reskrim Polsek Palmerah dan mendapati beberapa CCTV yang kami ambil, juga keterangan para saksi yang berada di TKP,” kata George.

Sebelumnya, seorang siswa kelas 11 bernama Davi Sepriansah (16) mengalami luka di bagian kepala usai dibacok oleh sekelompok orang yang diduga sesama pelajar di Jalan Jalan Kali Sekretaris, dekat SMP Negeri 101 Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin (27/7).

Akibat insiden itu, korban terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit dan mendapatkan tiga jahitan pada bagian kepala.

Davi, saat ditemui di kediamannya pada Selasa (28/7), menceritakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB saat dirinya masih mengenakan seragam sekolah dan sedang mengantar saudaranya, Abas (16), pulang ke rumah.