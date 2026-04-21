Pelajar Hilang di Air Terjun Tiu Bombong Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - LOMBOK UTARA - Seorang pelajar bernama Rozi Herliawan (15) yang dilaporkan hilang di Air Terjun Tiu Bombong, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Tim SAR Gabungan menemukan dan mengevakuasi jasad korban yang merupakan warga Desa Santong itu pada Selasa (21/4) pagi.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa pagi," kata Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal Lombok Utara Gusti Komang Aryadana di Lombok Utara, Selasa (21/4).

Operasi pencarian pada hari kedua dimulai sejak pukul 06.00 WITA.

Operasi dilakukan dengan menyisir aliran sungai di sekitar lokasi kejadian.

Selang 30 menit pencarian atau pada pukul 06.30 WITA, warga setempat menemukan korban dalam posisi mengambang tidak jauh dari titik awal dilaporkan hilang.“Seusai penemuan tersebut, Tim SAR segera melakukan proses pengamanan dan packing jenazah yang didahului proses identifikasi dari pihak kepolisian," ungkapnya. Mengingat medan di sekitar Air Terjun Tiu Bombong yang cukup ekstrem, proses persiapan evakuasi ini berlangsung hingga pukul 09.00 WITA.

Tantangan berikutnya muncul saat tim harus membawa jenazah melalui jalur darat dengan medan terjal.

Perjalanan dari titik air terjun menuju lokasi ambulans memakan waktu sekitar 50 menit.