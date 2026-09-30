Pelajar & Mahasiswa Tak Mampu di Jakarta Bakal Bisa Naik Transportasi Gratis
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah penerima layanan transportasi umum gratis mulai 1 Januari 2027.
Salah satu kelompok yang akan masuk dalam daftar penerima manfaat tersebut ialah pelajar dan mahasiswa tidak mampu yang belum menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penambahan enam golongan penerima layanan transportasi gratis.
“Berikutnya adalah pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar KJP, KJMU. Jadi, yang tidak menerima KJP dan KJMU, kan KJP KJMU kan gratis,” ucap Pramono saat menghadiri Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Selasa (29/9) kemarin.
Menurut dia, pelajar dan mahasiswa yang masuk kategori tidak mampu tetapi belum mendapatkan KJP atau KJMU nantinya tetap bisa memperoleh fasilitas transportasi gratis.
Namun, pemerintah akan menetapkan sejumlah persyaratan untuk memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
“Mahasiswa yang dianggap tidak mampu nanti ada syarat dan sebagainya yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur,” kata dia.
Kebijakan tersebut sekaligus memperluas cakupan penerima layanan transportasi gratis di Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menambah penerima layanan transportasi umum gratis mulai 1 Januari 2027.
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