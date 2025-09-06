menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Pelajar Peretas Sistem NASA Dapat Perhatian Khusus dari Wali Kota Pekanbaru  

Pelajar Peretas Sistem NASA Dapat Perhatian Khusus dari Wali Kota Pekanbaru  

Pelajar Peretas Sistem NASA Dapat Perhatian Khusus dari Wali Kota Pekanbaru  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wako Pekanbaru Agung Nugroho memberikan bantuan tunai pendidikan Rp 20 juta sebagai bentuk apresiasi kepada Alexsandro Alvino yang berhasil menemukan kerentanan sistem NASA. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Seorang pelajar asal Kota Pekanbaru Alexsandro Alvino yang mendadak viral karena aksinya berhasil menembus sistem Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Alexsandro diundang langsung ke Kantor Wali Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Dalam pertemuan itu, Wako Agung memberikan bantuan tunai pendidikan sebesar Rp 20 juta sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap bakat dan kemampuan luar biasa yang dimiliki pelajar tersebut.

Baca Juga:

“Ilmu yang dimiliki Ananda Alexsandro ini sangat luar biasa. Apalagi saat ini semua bergantung pada teknologi digital. Dan dia bisa menembus sistem NASA, yang kita tahu adalah salah satu organisasi teknologi modern terbaik dunia,” ujar Agung Sabtu (6/9).

Wako menegaskan, pencapaian Alexsandro Alvino yang mendapar penghargaan dari NASA itu tidak boleh berhenti hanya sampai di situ.

Dia meminta agar kemampuan tersebut dapat ditularkan kepada pelajar lain di Kota Pekanbaru.

Baca Juga:

Selain itu, Agung menekankan pentingnya peran Dinas Pendidikan untuk memberi ruang lebih luas kepada generasi muda yang memiliki potensi besar di bidang akademik, sains, teknologi, maupun olahraga.

“Berikan ruang dan tempat agar anak-anak kita bisa berkreasi menyalurkan bakatnya. Jangan sampai ada anak berprestasi dan punya keinginan belajar, namun justru terkendala biaya, fasilitas, atau apa pun,” tegasnya.

Pelajar asal Pekanbaru Alexsandro Alvino yang berhasil menembus sistem NASA mendapat apresiasi dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nurgoho.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI