Pelajar Peretas Sistem NASA Dapat Perhatian Khusus dari Wali Kota Pekanbaru  

jpnn.com - Seorang pelajar asal Kota Pekanbaru Alexsandro Alvino yang mendadak viral karena aksinya berhasil menembus sistem Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Alexsandro diundang langsung ke Kantor Wali Kota Pekanbaru di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Dalam pertemuan itu, Wako Agung memberikan bantuan tunai pendidikan sebesar Rp 20 juta sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap bakat dan kemampuan luar biasa yang dimiliki pelajar tersebut.

“Ilmu yang dimiliki Ananda Alexsandro ini sangat luar biasa. Apalagi saat ini semua bergantung pada teknologi digital. Dan dia bisa menembus sistem NASA, yang kita tahu adalah salah satu organisasi teknologi modern terbaik dunia,” ujar Agung Sabtu (6/9).

Wako menegaskan, pencapaian Alexsandro Alvino yang mendapar penghargaan dari NASA itu tidak boleh berhenti hanya sampai di situ.

Dia meminta agar kemampuan tersebut dapat ditularkan kepada pelajar lain di Kota Pekanbaru.

Selain itu, Agung menekankan pentingnya peran Dinas Pendidikan untuk memberi ruang lebih luas kepada generasi muda yang memiliki potensi besar di bidang akademik, sains, teknologi, maupun olahraga.

“Berikan ruang dan tempat agar anak-anak kita bisa berkreasi menyalurkan bakatnya. Jangan sampai ada anak berprestasi dan punya keinginan belajar, namun justru terkendala biaya, fasilitas, atau apa pun,” tegasnya.