Pelajar, Polri dan Masyarakat di Tiga Wilayah Berkolaborasi Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Guna menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, sekelompok pelajar yang tergabung dalam Blok Pelajar Politik Merdeka bersama masyarakat dan anggota kepolisian menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan di sejumlah lokasi pada Sabtu dan Minggu lalu.

Kegiatan sosial tersebut menyasar tiga lokasi berbeda, yakni tempat ibadah, kawasan wisata pantai, serta lingkungan perumahan.

Aksi bersih-bersih tempat ibadah dilaksanakan di salah satu pura di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sementara itu, kegiatan serupa di kawasan wisata dilakukan di Pantai Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten.

Adapun untuk lingkungan permukiman, para peserta bergotong royong membersihkan kawasan perumahan di wilayah Depok, Jawa Barat.

Kegiatan ini melibatkan pelajar, masyarakat, tokoh agama, serta anggota kepolisian.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus untuk menjalin persatuan dan kesatuan antara masyarakat dan aparat kepolisian.

Salah seorang pelajar, Aditya Maulana mengatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, tetapi juga membangun kebersamaan serta memperkuat kolaborasi lintas elemen masyarakat.