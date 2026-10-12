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Pelajar SMP di Semarang Tewas dengan Luka Bacok

Pelajar SMP di Semarang Tewas dengan Luka Bacok
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Ilustrasi mayat. Foto: JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Pelajar SMP bernama Farel Ferrari Kusuma (16) ditemukan tewas dengan luka di kepala di Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang, Jawa Tengah, Minggu dini hari.

Polrestabes Semarang menyelidiki penyebab kematian korban.

“Korban meninggal dunia dengan luka di bagian kepala,” kata Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang AKP Jumani.

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Jumani mengatakan kematian korban diduga terkait dengan peristiwa tawuran.

Jenazah Farel ditemukan tergeletak di tepi jalan, tepatnya di depan RSU Banyumanik 2, Semarang.

"Korban meninggal dunia dengan luka di bagian kepala," katanya.

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Dia menjelaskan korban merupakan warga Banyudono, Kabupaten Boyolali, yang bersekolah di salah satu SMP di Kota Semarang.

Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Semarang untuk menjalani autopsi guna membantu memastikan penyebab kematiannya.

Pelajar SMP bernama Farel Ferrari Kusuma (16) ditemukan tewas dengan luka di kepala di Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang.

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