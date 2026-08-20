Pelajar SMP di Tangerang Luka Parah Akibat Dibacok

jpnn.com, TANGERANG - Polisi memburu dua pelaku pembacokan terhadap pelajar SMP berinisial AH (15) di Tangerang, Banten.

Akibat kejadian itu korban mengalami luka berat di pergelangan tangan.

Kanit Reskrim Polsek Cisoka Ipda Icuk Tulus di Tangerang, Kamis, mengatakan polisi telah mengantongi identitas kedua terduga pelaku dan melakukan pengejaran untuk menangkap mereka.

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"Identitas pelaku sudah kami kantongi dan tim di lapangan sedang melakukan pengejaran untuk penangkapan," kata Icuk.

Ia menjelaskan peristiwa pembacokan terjadi pada Selasa (18/8) sekitar pukul 16.30 WIB di Kampung Munjul, Adiyasa, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan keterangan saksi, korban yang merupakan siswa SMP Negeri 4 Solear awalnya hendak menonton siaran langsung aksi tawuran melalui Instagram. Namun, korban kemudian mendatangi lokasi kejadian.

"Di tengah jalan kendaraan yang ditumpangi korban mendadak mogok. Saat itulah ia menjadi sasaran penyerangan oleh orang tidak dikenal dari salah satu kelompok sekolah yang terlibat tawuran," ujarnya.

Akibat penyerangan tersebut, AH mengalami luka bacok serius pada pergelangan tangan kiri hingga hampir putus.