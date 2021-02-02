menu
Pelajar SMP Ditemukan Tewas di Bandung Barat, Polisi Ungkap Fakta Ini

Pelajar SMP Ditemukan Tewas di Bandung Barat, Polisi Ungkap Fakta Ini
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Personel Polres Cimahi masih menyelidiki kasus kematian seorang pelajar SMP berinisial ZAA di kawasan bekas tempat wisata Kampung Gajah, Jalan Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (13/2) malam.

Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra belum dapat menyampaikan keterangan lebih lanjut terkait penyebab kematian korban

"Betul, kemarin malam ada laporan soal penemuan mayat," ujar Niko di Bandung, Sabtu (14/2/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban diketahui merupakan siswa SMP 26 Kota Bandung.

Kemudian, pada tubuh korban saat ditemukan terdapat tanda-tanda kekerasan pada bagian perut yang diduga akibat tusukan.

“Saat ini, jenazah telah dibawa ke RS Polri Sartika Asih, Kota Bandung, untuk dilakukan autopsi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala SMP 26 Kota Bandung Titin Supriatin mengatakan terakhir kali korban diketahui berada di sekolah pada Senin (9/2), saat mengikuti pelajaran olahraga.

Dia menyebut korban telah kehilangan ibunya sejak duduk di bangku kelas lima sekolah dasar.

Polisi dari Polres Cimahi mengungkap fakta soal kasus pelajar SMP ditemukan tewas di kawasan wisata Kampung Gajah.

