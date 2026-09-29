Pelajar SMP Ditemukan Tewas di Pinggir Kali Pulogadung, Polisi Selidiki Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengidentifikasi jasad seorang pelajar kelas IX SMP Negeri berinisial FS yang ditemukan tewas mengenakan seragam sekolah di pinggir kali Jalan Poncol Atas, Pulogadung, Selasa (29/9/2026).

Jasad korban pertama kali diketahui sekitar pukul 11.30 WIB oleh seorang pemulung, yang kemudian menginformasikannya kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) setempat.

Penemuan tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian sekitar pukul 13.00 WIB.

"Kami masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan kepala sekolah tempat FS menimba ilmu, dan pihak sekolah membenarkan identitas siswa kelas IX tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP) oleh Polsek Pulogadung dan Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Timur, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Selain mengamankan sejumlah barang milik korban di sekitar lokasi, polisi juga menemukan sepucuk surat tertulis yang ditujukan kepada orang tua serta teman-teman korban. Kendati demikian, pihak kepolisian belum membeberkan rincian isi dari tulisan tersebut karena penyelidikan masih terus berjalan.(antara/jpnn)