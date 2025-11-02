Pelajar SMP Labschool Jakarta Raih Grand Prix di Festival Folklore Roma dan Praha

jpnn.com, JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali diraih para pelajar Indonesia di kancah internasional.

Sebanyak 25 siswa SMP Labschool Jakarta Timur menorehkan kemenangan di dua festival folklore bergengsi di Roma, Italia, dan Praha, Republik Ceko.

Para siswa yang tergabung dalam tim MAJU Misi Budaya ini menampilkan tarian “Gandrung Banyuwangi” dalam ajang Rome Art Inspirations Festival dan Prague Stars Festival pada Jumat (31/10/2025).

Keanggunan gerak dan kekuatan ekspresi mereka sukses memukau dewan juri dan penonton internasional.

Ajang tersebut diikuti oleh 32 peserta dari berbagai negara, seperti Prancis, Armenia, Ukraina, Malaysia, dan Italia.

Dalam kedua festival itu, tim MAJU Misi Budaya meraih penghargaan tertinggi, Grand Prix Award, mengukuhkan posisi mereka sebagai duta muda budaya Indonesia di panggung dunia.

Tarian yang mereka bawakan berjudul “Mystique of Gandrung Banyuwangi”, merupakan adaptasi dari tarian tradisional Gandrung asal Banyuwangi, Jawa Timur.

Dengan kostum berwarna merah keemasan dan gerakan penuh semangat, para pelajar ini berhasil memadukan nilai tradisi dan kreativitas modern dalam satu penampilan memikat.