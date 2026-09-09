Pelajar Tenggelam di Sungai Lematang, Tim SAR Perluas Pencarian
jpnn.com, MUARA ENIM - Seorang pelajar berusia 15 tahun tenggelam di Sungai Lematang, Dusun I, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.
Korban diketahui bernama Fathan Mubarok, pelajar kelas 3 MTS Negeri Muara Enim.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, Fathan bersama temannya M.Arafi sedang memancing di Sungai Lematang.
Saat mata kail tersangkut, Fathan kemudian turun ke sungai untuk melepaskannya. Namun, derasnya arus membuat tubuh kriabn terseret hingga akhirnya tenggelam.
Teman korban sempat berusaha memberikan pertolongan dengan menarik tangan Fathan. Namun, kuatnya arus membuat pegangan terlepas dan korban terbawa aliran sungai.
Kasu Operasi dan Siaga Mancarah Wanto menerangkan pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.
Tim rescue kemudian diberangkatkan menuju lokasi untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
"Keselamatan harus menjadi prioritas. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri masuk ke sungai, terlebih pada kondisi arus yang deras," ungkap Mancarah, Rabu (9/9/2026).
Pelajar berusia 15 tahun di Muara Enim terseret arus deras Sungai Lematang. Tim SAR Gabungan memperluas pencarian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- XLSMART Hadirkan Jaringan 5G di Palembang, Beri Manfaat Nyata untuk Masyarakat
- Kabut Asap Mengganggu Kesehatan Siswa, Sekolah di Palembang PJJ Mulai Besok
- Oknum PPPK di Palembang Ini Ditangkap Terkait Pencurian, Satpam Diduga Terlibat
- KPK Panggil Dirut Millenium Solusi Abadi di Kasus Suap Muara Enim
- 969 Ton Sampah Palembang Mulai Dikirim ke PSEL, 141 Armada Dikerahkan
- Kabut Asap Makin Pekat, Menhut Ungkap Perkembangan Penanganan Karhutla di Sumsel