Pelajar Tenggelam di Sungai Lematang, Tim SAR Perluas Pencarian

jpnn.com, MUARA ENIM - Seorang pelajar berusia 15 tahun tenggelam di Sungai Lematang, Dusun I, Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.

Korban diketahui bernama Fathan Mubarok, pelajar kelas 3 MTS Negeri Muara Enim.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu, Fathan bersama temannya M.Arafi sedang memancing di Sungai Lematang.

Saat mata kail tersangkut, Fathan kemudian turun ke sungai untuk melepaskannya. Namun, derasnya arus membuat tubuh kriabn terseret hingga akhirnya tenggelam.

Teman korban sempat berusaha memberikan pertolongan dengan menarik tangan Fathan. Namun, kuatnya arus membuat pegangan terlepas dan korban terbawa aliran sungai.

Kasu Operasi dan Siaga Mancarah Wanto menerangkan pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 19.30 WIB.

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Tim rescue kemudian diberangkatkan menuju lokasi untuk melakukan pencarian dan pertolongan.

"Keselamatan harus menjadi prioritas. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri masuk ke sungai, terlebih pada kondisi arus yang deras," ungkap Mancarah, Rabu (9/9/2026).