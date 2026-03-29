Pelajar Terseret Ombak di Pantai Pangandaran Ditemukan Meninggal

Sejumlah petugas mengevakuasi korban yang tenggelam di Pantai Timur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (27/3/2026) malam. (ANTARA/HO-Kantor SAR)

jpnn.com - PANGANDARAN - Seorang pelajar yang sebelumnya hilang karena terseret ombak saat bermain di Pantai Timur Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Komandan Tim Rescue Pos SAR Pangandaran Edwin mengatakan korban ditemukan sekitar 500 meter dari 'last known position' dalam kondisi meninggal dunia. “Selanjutnya, Tim SAR Gabungan segera melakukan proses evakuasi," kata dia di Pangandaran, Sabtu (28/3).

Dia menjelaskan bahwa korban bernama Muhamad Luthfi Padilah (14) dilaporkan hilang terseret ombak saat bermain bersama temannya di Pantai Timur Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Jumat (27/3) pagi.

Lalu, lanjut Edwin, Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap korban yang akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 500 meter dari lokasi awal terseret ombak, Jumat (27/3) malam. "Korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah duka," katanya.

Sebelumnya, peristiwa itu bermula ketika dua korban dan satu lagi saksi temannya sedang berenang di sekitar tembok pemecah gelombang laut di Pantai Timur.

Tiba-tiba korban Muhamad Luthfi Padilah, dan temannya Muhamad Harian Azam (15) terseret ombak ke tengah laut, satu orang saksi berupaya memberikan pertolongan, namun kuatnya arus dan hantaman ombak menyebabkan korban terlepas.

Saksi hanya berhasil menyelamatkan Azam ke tepi pantai, sedangkan Luthfi terbawa arus ombak dan hilang. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut, dan Tim SAR Gabungan melakukan pencarian.

Setelah korban ditemukan, Operasi SAR dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI