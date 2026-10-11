Pelajar Tewas Diduga terkait Tawuran, Polisi Cek CCTV

jpnn.com - Personel Polrestabes Semarang menyelidiki kematian Farel Ferrari Kusuma (16), pelajar SMP yang tewas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026) dini hari.

"Korban meninggal dunia dengan luka di bagian kepala," kata Wakil Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKP Jumani, Minggu.

Dia membenarkan bahwa korban diduga terkait dengan peristiwa tawuran.

Jasad Farel ditemukan tergeletak di tepi jalan, tepatnya di depan RSU Banyumanik 2, Semarang.

"Korban meninggal dunia dengan luka di bagian kepala," katanya.

Jumani menyebut korban merupakan warga Banyudono, Kabupaten Boyolali, yang bersekolah di salah satu SMP di Kota Semarang.

Jenazah korban selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Semarang untuk menjalani autopsi guna membantu memastikan penyebab kematiannya.

Jumani mengatakan polisi masih mendalami kronologi kejadian dan penyebab kematian korban.