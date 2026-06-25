Pelajar Tewas Kecelakaan Kamis Dini Hari di Bandung Timur, Polisi Temukan Fakta Ini

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pelajar berinisial FRR (18 tahun) meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah mobil minibus di Jalan KHP Hasan Mustopa, tepatnya di Kantor PLN Bandung Timur, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Ciebunying Kaler, Kota Bandung pada Kamis (25/6/2026) dini hari.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 02.30 WIB dan melibatkan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi D-5488-GY, yang dikendarai korban serta minibus Toyota Avanza bernomor polisi B-2327-PIC yang dikemudikan Epi Heryana.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sepeda motor yang dikendarai Farrel melaju dari arah barat menuju timur.

Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut menabrak Toyota Avanza yang datang dari arah berlawanan dan sedang berbelok ke arah utara.

Akibat benturan tersebut, Farrel mengalami luka berat dan dinyatakan meninggal dunia. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan seluruh penyebab kecelakaan.

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"Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi-saksi, sepeda motor yang dikendarai korban diduga menabrak kendaraan Toyota Avanza yang sedang berbelok ke arah utara. Saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung," kata Fiekry, dalam keterangannya.

Dari hasil pemeriksaan awal, faktor manusia diduga menjadi penyebab utama kecelakaan. Korban diduga tidak berkonsentrasi saat berkendara sehingga menabrak kendaraan di depannya.