JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Pelajaran Pahit Jonatan Christie di Hari Pertama BWF World Tour Finals 2025

Pelajaran Pahit Jonatan Christie di Hari Pertama BWF World Tour Finals 2025

Pelajaran Pahit Jonatan Christie di Hari Pertama BWF World Tour Finals 2025
Jonatan Christie saat tampil di hari pertama BWF World Tour Finals 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Jonatan Christie harus mengawali perjuangannya di BWF World Tour Finals 2025 dengan hasil kurang memuaskan.

Pada match day pertama fase grup, Jojo kalah dari wakil Thailand Kunlavut Vitidsarn dengan skor 10-21, 14-21 di Hangzhou Olympic Expo Center, Rabu (17/12/2025).

Evaluasi Seusai Kekalahan

Setelah pertandingan, Jonatan Christie mengakui bahwa kesulitan yang dialaminya lebih banyak berasal dari cara bermainnya sendiri.

"Kesulitan di pertandingan hari pertama World Tour Finals 2025 tadi lebih ke cara bermain saya sendiri."

"Saya merasa kurang sabar dan terlalu banyak mati sendiri. Kunlavut juga bermain sangat baik, dia sangat teliti dan sabar, jadi memang tidak mudah," ucap Jojo.

Jojo menambahkan perubahan kecepatan permainan serta kesabaran dan ketelitian Kunlavut menjadi pembeda yang signifikan.

Di beberapa momen rally, Jojo mengaku kehilangan poin akibat kurang sabar dan salah memilih strategi.

"Hari ini saya akui permainan saya belum maksimal. Ada perubahan dari sisi kecepatan permainan dia yang cukup terasa."

Jonatan Christie harus mengawali perjuangannya di BWF World Tour Finals 2025 dengan hasil kurang memuaskan.

