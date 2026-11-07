Pelaku Begal Makin Berani, Bawa Senapan Angin, Incar Pengendara Mobil

jpnn.com, BANDUNG - Polisi meringkus satu dari dua terduga pelaku begal di Bandung, Jawa Barat.

Pelaku melakukan pengancaman terhadap pengendara mobil menggunakan senjata jenis senapan angin.

Kapolsek Cangkuang Ipda Didi Dwi Purnomo mengatakan pihaknya masi melakukan pendalaman terhadap pelaku seorang remaja berinisial MAM (17) yang diduga terlibat dalam aksi yang viral di media sosial tersebut.

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"Saat ini masih pendalaman, Alhamdulillah pelaku inisial MAM (17) yang melakukan aksi tersebut dan pemilik senpi bisa kami amankan Kamis (5/11) sekira pukul 21.00 WIB di Arjasari," katanya di Bandung, Jumat.

Dia menjelaskan peristiwa pengancaman tersebut terjadi di Jalan Raya Banjaran-Soreang, Kampung Ciherang, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, pada Rabu (4/11) sekitar pukul 01.15 WIB.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, MAM bersama seorang rekannya diduga telah merencanakan aksi pembegalan dengan menggunakan sepeda motor matik untuk mencari sasaran pengguna jalan.

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Saat berada di lokasi kejadian, kedua pelaku berupaya menghentikan sebuah mobil yang melintas dengan cara mengacungkan senjata api ke arah pengemudi.

Korban kemudian mempercepat laju kendaraannya untuk menghindari ancaman tersebut, sedangkan kedua pelaku sempat berusaha membuntuti sebelum akhirnya melarikan diri karena terdapat pengendara lain di belakangnya.