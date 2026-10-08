Pelaku Begal Mengaku Polisi dii Banyumas Sudah Tertangkap

jpnn.com - Polresta Banyumas, Jawa Tengah mengungkap modus dua pelaku begal yang mengaku polisi saat merampas sepeda motor dan telepon seluler milik tiga korban di wilayah itu.

Kapolresta Banyumas Kombes Petrus P Silalahi menyebut dua tersangka ialah MRNH (19) dan ME (29), warga Kecamatan Patikraja, Banyumas, ditangkap Tim Resmob pada Selasa (6/10/2026).

"Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil tindak lanjut cepat atas laporan korban," kata dia, Kamis (8/10/2026).

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Peristiwa pembegalan terjadi pada Minggu (4/10/2026), sekitar pukul 01.30 WIB, di Jalan Raya Purwokerto-Ajibarang, kawasan depan Museum Panglima Besar Jenderal Soedirman, Kecamatan Purwokerto Barat, dan berlanjut hingga Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas.

Kedua tersangka diduga berboncengan menggunakan sepeda motor PCX warna putih dan membuntuti sepeda motor Beat yang ditumpangi tiga korban, yakni RO (16), FA (13), dan TIM (14), warga Kecamatan Ajibarang.

Saat berada di lokasi kejadian, tersangka memepet sepeda motor korban hingga kendaraan target berhenti.

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Tersangka MRNH kemudian turun dan diduga mengancam korban dengan menunjukkan pisau jenis bayonet bergagang menyerupai pistol sambil mengaku sebagai petugas kepolisian serta meminta para korban menyerahkan telepon seluler.

"Para korban yang ketakutan kemudian menyerahkan dua unit telepon seluler. Tidak berhenti di situ, tersangka juga memaksa korban menyerahkan sepeda motor Beat," tuturnya.