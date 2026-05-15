Pelaku Curanmor Tembak Polisi di Lampung Masih Diburu
jpnn.com - Tim Kepolisian Daerah (Polda) Lampung masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan anggota Polri Bripka (Anumerta) Arya Supena.
"Hingga hari kelima usai kejadian, tim khusus bentukan Polda Lampung terus bekerja melakukan penyelidikan dan pendalaman di lapangan guna mengejar pelaku," Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari Yuyun dalam keterangan yang diterima di Bandar Lampung, Kamis (14/5/2026).
Penyidik telah mengumpulkan sejumlah keterangan saksi dan petunjuk yang mengarah pada identitas para pelaku penembakan anggota Polri saat bertugas.
"Tim khusus masih terus melakukan pengejaran. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, penyelidikan mengarah pada beberapa petunjuk yang sedang didalami," kata dia.
Dalam rangka mempersempit ruang gerak pelaku, polisi juga melakukan penyekatan di sejumlah titik wilayah hukum Polda Lampung sebagai upaya antisipasi agar pelaku tidak melarikan diri keluar daerah.
"Seluruh jajaran Polres dan Polsek turut membantu proses pengejaran dan pengamanan wilayah," ucapnya.
Polda Lampung juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, termasuk terkait video viral yang beredar di media sosial dan dikaitkan dengan proses penangkapan pelaku.
