jpnn.com, JAKARTA - National Federation of Fisheries Cooperatives (SUHYUP) Jakarta Trade Support Center memperkenalkan produk hasil laut unggulan Korea Selatan kepada pelaku industri hotel, restoran, dan kafe (HORECA) di Indonesia.

Promosi tersebut digelar melalui acara bisnis dan kuliner di Anthem Jakarta, Senin (16/11/2026), untuk membuka peluang kerja sama impor dan distribusi produk perikanan Korea.

Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri atas perusahaan importir, distributor hasil laut lokal, serta pembeli dari sektor kuliner.

Baca Juga: Flora Food Group Tegaskan Komitmen Dukung Industri Kuliner Indonesia

Para peserta mendapat kesempatan mengenal kualitas dan potensi produk perikanan Korea untuk memenuhi kebutuhan pasar makanan dan minuman (F&B) di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, SUHYUP menyajikan beragam produk hasil laut premium Korea melalui hidangan fusion.

Sajian ini menjadi sarana bagi para undangan untuk mencicipi langsung karakteristik produk sekaligus mengenal proses produksi yang mengedepankan standar higienitas dan pengendalian mutu.

Chief Representative SUHYUP Jakarta Trade Support Center, Oh Tai-hoon, mengatakan produk hasil laut Korea memiliki keunggulan dari sisi cita rasa, kualitas, dan kandungan nutrisi.

Keunggulan tersebut dinilai menjadi modal untuk meningkatkan daya saing produk perikanan Korea di pasar Indonesia.