menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Pelaku Industri Minta Pemerintah Memperluas Stimulus Kendaraan Bermotor

Pelaku Industri Minta Pemerintah Memperluas Stimulus Kendaraan Bermotor

Pelaku Industri Minta Pemerintah Memperluas Stimulus Kendaraan Bermotor
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pabrik mobil. Foto: ridha/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendorong pemerintah memperluas kebijakan stimulus untuk seluruh jenis kendaraan bermotor.

Usulan itu bertujuan agar pertumbuhan industri otomotif nasional tetap terjaga di tengah perubahan pasar yang dinamis.

Ketua Harian Gaikindo Anton Kumonty menilai berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah telah memberikan dampak positif bagi industri.

Baca Juga:

Insentif fiskal, kemudahan investasi, hingga forum dialog dengan pelaku usaha dinilai mampu menciptakan kepastian bagi investor, sekaligus menjaga daya saing sektor otomotif.

"Sejumlah program seperti fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS) yang membebaskan bea masuk bahan baku dan komponen tertentu."

"Lalu, kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) saat masa pemulihan ekonomi, terbukti membantu menjaga permintaan pasar dan utilisasi pabrik kendaraan," kata Anton dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Baca Juga:

Di sisi lain, pengembangan kendaraan ramah lingkungan melalui program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), juga dinilai berhasil menarik investasi baru sekaligus meningkatkan penggunaan komponen lokal.

Meski demikian, Gaikindo menilai dukungan pemerintah sebaiknya tidak hanya difokuskan pada kendaraan elektrifikasi.

Gaikindo mendorong pemerintah memperluas kebijakan stimulus untuk seluruh jenis kendaraan bermotor.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI