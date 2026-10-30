Pelaku Kecurangan TKA SMA 2026 Harus Ditindak Tegas

jpnn.com - Anggota Komisi X DPR Hilman Mufidi mendukung langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menindak tegas terhadap pelaku kecurangan dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/Sederajat 2026.

Hilman menyebut penindakan tegas perlu dilakukan kepada seluruh pihak yang terbukti mencoreng integritas pelaksanaan ujian nasional tersebut.

"Kami menerima informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan TKA SMA 2026 dan sangat menyesalkan kejadian tersebut. Kami mendukung langkah Kemendikdasmen untuk investigasi menyeluruh dan pihak yang terlibat harus diberikan sanksi tegas," kata dia, Jumat (30/10/2026).

Salah satu yang disoroti legislator bidang pendidikan itu ialah dugaan peserta didik menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) dalam menjawab soal. Dia menegaskan aksi curang itu merupakan pelanggaran berat.

"Penggunaan telepon genggam untuk memotret soal lalu mengunggahnya ke platform AI demi jawaban jelas tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya, bagaimana perangkat yang dilarang bisa masuk ke ruang ujian? Ini harus jadi bagian investigasi," ujarnya.

Selain menindak siswa pelaku kecurangan, Hilman juga mendorong Kemendikdasmen mengevaluasi jajaran pengawas di lokasi ujian. Investigasi mendalam diperlukan guna membongkar ada atau tidaknya unsur kelalaian.

Dia juga mendorong Kemendikdasmen memanfaatkan momentum evaluasi ini untuk memperketat standar pengamanan ruang ujian, termasuk penerapan alat pengacak sinyal dan pemeriksaan fisik.

Aturan sanksi bagi peserta, sekolah maupun pengawas diminta diterapkan tanpa kompromi. Menurut dia, kepastian hukum dan keadilan ujian menjadi fondasi utama penataan mutu pendidikan di tanah air.