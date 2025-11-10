menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pelaku Ledakan di SMAN 72 Antiagama Tertentu? Polisi Menjawab Begini

Pelaku Ledakan di SMAN 72 Antiagama Tertentu? Polisi Menjawab Begini

Pelaku Ledakan di SMAN 72 Antiagama Tertentu? Polisi Menjawab Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin (10/11/2025). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya masih terus mendalami motif pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa pelaku bukan antiagama tertentu atau terlibat dengan organisasi atau kelompok tertentu.

"Kami juga ingin meluruskan kepada masyarakat, memang terjadi di tempat ibadah, tetapi yang bersangkutan ini bukan antiagama tertentu," kata saat ditemui di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Saat dikonfirmasi apa yang membuat terduga pelaku melakukan hal tersebut, Budi menyebutkan untuk motif masih dilakukan pendalaman.

"Diduga ada kurang perhatian keluarga dan itu sudah akumulasi, artinya, dari rumah, dari keluarga dan dari lingkungan sekitar, ini yang membuat jadi akumulasi yang harusnya kita berempati," katanya.

Detasemen Khusus (Densus) 88 terus mendalami dan menelusuri keterkaitan antara terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/11) siang dengan jaringan teror.

Baca Juga:

"Densus 88 menganalisa, apakah ini ada kaitan dengan pelaku-pelaku aksi teror lainnya, termasuk bagaimana motif. Itu adalah kewenangan dari Densus 88," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Polda Metro Jaya, Sabtu (8/11).

Budi menyebut, kepolisian terus mendalami kasus ledakan yang terjadi di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta bukan antiagama tertentu atau terlibat dengan organisasi atau kelompok tertentu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI