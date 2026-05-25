Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Siswi SLB di Kalideres Bakal Dijemput Paksa
jpnn.com - Penyidik Polres Metro Jakarta Barat bakal menjemput paksa terduga pelaku pelecehan seksual terhadap siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kalideres, Jakarta Barat.
Opsi penjemputan paksa muncul setelah pihak terduga pelaku dua kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan dalam proses penyidikan kasus kekerasan seksual tersebut.
Kasat Res PPA PPO Polres Metro Jakarta Barat Kompol Nunu Suparmi menyebut penjemputan paksa bakal dilakukan sesuai prosedur menyusul pihak terduga pelaku terus mangkir dari pemanggilan polisi atau tidak kooperatif.
"(Sampai hari ini) memang masih proses pemanggilan," kata Nunu dihubungi di Jakarta, Minggu (24/5/2026).
Kompol Nunu menyebut pihaknya telah mengirim surat pemanggilan terhadap terduga pelaku dalam proses penyidikan kasus dugaan pelecehan terhadap siswi SLB di Kalideres itu.
Namun, hingga surat panggilan kedua dilayangkan, pihak terduga pelaku mangkir dari panggilan penyidik.
"(Alasan mangkir dari pemeriksaan) enggak ada alasan," ujar Nunu.
Oleh karena itu, Nunu menegaskan bahwa pihaknya membuka opsi bakal menjemput paksa terhadap terduga pelaku pelecehan siswi SLB di Kalideres itu.
Penyidik Polres Metro Jakarta Barat bakal menjemput paksa terduga pelaku pelecehan seksual terhadap siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kalideres.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2 Pedagang Sate Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Anak Nyaris Tewas Dihajar Massa
- Penyekap Wanita Asal Nunukan di Makassar Tertangkap, Kakinya Ditembak
- Itu Muka Pelaku Penyekapan-Pemerkosaan Wanita di Makassar
- Sekuriti Ini Ditangkap terkait Pelecehan Seksual terhadap ART Bupati Konsel
- Kepala SMK di Tangsel Diduga Lakukan Child Grooming terhadap Siswi, Polisi Bergerak
- Kasus Pelecehan Seksual terhadap Santri, Ustaz SAM Diburu Polri