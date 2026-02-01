menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Pelaku Pelemparan Kaca Mobil di Gunung Megang Ditangkap, Nih Tampangnya

Pelaku Pelemparan Kaca Mobil di Gunung Megang Ditangkap, Nih Tampangnya

Pelaku Pelemparan Kaca Mobil di Gunung Megang Ditangkap, Nih Tampangnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelaku pelemparan kaca mobil di Desa Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Foto: Dok. Polsek Gunung Megang

jpnn.com, MUARA ENIM - Jajaran Polsek Gunung Megang meringkus pelaku pelemparan kaca mobil yang sempat viral di media sosial, tepatnya Instagram.

Pelaku berinisial AUP (23), warga Dusun IV Desa Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim.

Kapolsek Gunung Megang AKP KMS Erwin mengatakan kepolisian langsung menyelidiki video viral aksi pemalakan di perlintasan rel kereta api Parwe.

Baca Juga:

"Pelaku diringkus di sebuah bengkel mobil di Desa Gunung Megang Luar, Jumat (30/1/2026)," ungkap Erwin, Minggu (1/2/2026)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, insiden tersebut bermula saat pelaku meminta uang sebesar Rp 50.000 kepada sopir truk boks yang sedang berhenti di palang pintu perlintasan.

Lantaran permintaannya ditolak, pelaku lalu melempar kaca kendaraan korban dengan batu dan mengancam korban.

Baca Juga:

"Sopir akhirnya memberikan uang Rp 20.000 karena merasa terancam setelah kaca mobilnya dilempar," beber Erwin.

Selain aksi premanisme, AUP juga terlibat kasus penganiayaan terhadap korban berinisial MR (28) pada Sabtu (24/1/2026).

Pelaku pelemparan kaca mobil terhadap sopir truk di Gunung Megang diringkus Polsek Gunung Megang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI