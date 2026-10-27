Pelaku Pembunuhan Bobotoh di Bogor Ditangkap, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian

jpnn.com - Polres Bogor menangkap satu orang pelaku pembunuhan terhadap seorang remaja berkaus Persib Bandung yang jasadnya ditemukan tergeletak di Jalan Raya Jakarta–Bogor Km 51, tepatnya di depan Mal Q Square, Kabupaten Bogor.

Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah jasad korban pertama kali ditemukan pada Minggu (25/10/2026) malam.

“Dalam waktu kurang dari 1x24 jam sejak kejadian, tersangka berhasil diamankan di wilayah Kaum Pandak, Karadenan, Kabupaten Bogor,” kata Kasi Humas Polres Bogor Ipda Sigit Wahyudi dalam rekaman video yang diterima JPNN, Selasa (27/10).

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Sigit menjelaskan kejadian tersebut bermula ketika korban bernama Arief Rahman Kusuma (15) baru pulang dari Stadion Pakansari seusai menyaksikan pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib Bandung.

Korban yang melintas bersama rekannya menggunakan sepeda motor tiba-tiba dihadang oleh pelaku berinisial MR yang telah membawa senjata tajam berupa celurit.

“Tersangka diduga melakukan pembacokan terhadap korban menggunakan celurit hingga mengenai bagian punggung. Setelah melakukan aksinya, tersangka membuang celurit ke selokan,” ujarnya.

Teman korban kemudian menemukan korban tergeletak di tengah jalan dalam kondisi tidak bernyawa. Polisi selanjutnya mengevakuasi jasad korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, yang kemudian ditangkap di wilayah Kaum Pandak beberapa jam setelah kejadian.