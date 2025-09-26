menu
Pelaku Pembunuhan di Pacitan Ditemukan Tewas, Jasadnya Membusuk

Pelaku Pembunuhan di Pacitan Ditemukan Tewas, Jasadnya Membusuk

Petugas Satreskrim Polres Pacitan mengevakuasi jasad dari hutan Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Kamis (25/9/2025). ANTARA/HO-Kapolres Pacitan

jpnn.com, PACITAN - Polisi memastikan mayat yang ditemukan di hutan Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jatim, merupakan Wawan, pelaku pembunuhan terhadap keluarga mantan istrinya pada Sabtu (20/9) malam.

Jasad korban ditemukan pada Kamis (25/9).

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan proses identifikasi jasad itu dilakukan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem di Instalasi Forensik RSUD dr Darsono, Pacitan.

"Hasil sementara autopsi mengarah kuat pada Wawan. Namun, kami tetap menunggu hasil resmi tim Inafis dan dokter forensik," ujarnya.

Ayub menuturkan jasad itu pertama kali ditemukan warga dalam kondisi tidak utuh dan telah membusuk.

Ciri pakaian yang masih melekat sesuai dengan pakaian yang dikenakan pelaku pembunuhan saat melarikan diri.

"Lokasi penemuan berada di area hutan yang cukup terjal. Mohon masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu (20/9), Wawan, warga Desa Kanyen, Kecamatan Kebonagung, Pacitan, menyerang rumah mantan istrinya, Miswati, di Dusun Drono, Desa Temon.

Jasad Wawan, pelaku pembunuhan terhadap keluarga mantan istrinya di Pacitan ditemukan membusuk.

