menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pelaku Pembunuhan Pria di Otista Bandung Ditangkap, Pemicunya Sepele

Pelaku Pembunuhan Pria di Otista Bandung Ditangkap, Pemicunya Sepele

Pelaku Pembunuhan Pria di Otista Bandung Ditangkap, Pemicunya Sepele
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan seorang pria di Jalan Otto Iskandardinata, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pada 9 Desember 2025.

Korban ditemukan tewas bersimbah darah di trotoar jalan pada pagi hari.

Pelaku berinisial SP (35 tahun) yang diringkus di Jakarta, setelah sempat melarikan diri seusai menikam korban hingga tewas.

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan, pelaku ditangkap pada Minggu (11/1/2026). Penangkapan dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan mengantongi cukup bukti keterlibatan pelaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, SP terbukti sebagai pelaku penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Anton menjelaskan, saat kejadian pelaku berada dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan.

Baca Juga:

Pelaku mengaku kehilangan kunci sepeda motor dan telepon genggamnya, lantas mencari barang tersebut di sekitar lokasi kejadian.. Dalam proses pencarian itu, pelaku bertemu dengan korban yang tidak dikenalnya.

Diduga terjadi cekcok antara keduanya, karena korban tidak diterima atas tudingan pelaku terkait barang yang hilang.

Polisi menangkap pelaku pembunuhan pria bersimbah darah yang ditemukan di trotoar Jalan Otista Bandung, pada Desember 2025. Begini kronologi kejadiannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI