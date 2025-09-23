Pelaku Pembunuhan Sadis di Pacitan Masih Berkeliaran

jpnn.com, PACITAN - Wawan (38), pelaku pembunuhan mantan mertua yang juga melukai empat anggota keluarga mantan istri di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, masih berkeliaran.

Polisi bersama warga masih mengejar pelaku yang kabur ke dalam hutan.

"Masyarakat ikut membantu, tetapi pencarian terkendala medan hutan yang luas dan minim penerangan," ujar Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar, Senin.

Menurut Ayub, dugaan sementara motif pelaku berkaitan dengan persoalan rumah tangga.

"Pelaku sakit hati karena perceraian dan rencana mantan istrinya untuk menikah lagi," kata dia.

Peristiwa tragis itu terjadi Sabtu malam (20/9) saat WW mendatangi rumah mantan istrinya, Miswati.

Baca Juga: Polisi Turunkan Tim Gabungan Buru Pembunuh Mantan Mertua di Pacitan

Tanpa banyak bicara, pelaku langsung menyerang dengan senjata tajam.

Tiwi, mantan mertua pelaku, tewas di lokasi akibat luka sayatan di leher. Empat korban lain yakni mantan istri, ipar, dan keponakan mengalami luka serius dan dirawat di RSUD dr. Darsono.