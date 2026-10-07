Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Lampung Ditembak Mati karena Menyerang Polisi

jpnn.com - Polisi mengungkap alasan menembak mati AF (35), terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang AKP Apfryyadi Pratama menyebut penangkapan AF berlangsung di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Purbalinggo, Lampung Timur.

"Tindakan tegas terukur ini diberikan karena pelaku menyerang anggota menggunakan senjata tajam saat proses penangkapan," kata AKP Apfryyadi Pratama saat dihubungi dari Lampung Selatan, Selasa (6/10/2026).

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Dia menyebut polisi menyita barang bukti senjata tajam dan sepeda motor yang dipakai pelaku.

"Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan perkembangan kasus ini," ujarnya.

Polres Tulang Bawang awalnya menyelidiki kasus kematian satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Senin (5/10/2026) pagi.

"Benar, peristiwa pagi tadi pukul 08.30 WIB. Ada tiga orang yang meninggal dunia terdiri dari ayah, ibu dan anaknya," kata Apfryyadi saat dikonfirmasi pada Senin.

Berdasarkan identifikasi awal, ketiga korban adalah Rachmat (69), Hasanah (56), dan Devny Kishela Putri (14).