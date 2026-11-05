Pelaku Pembunuhan Wanita Bersimbah Darah di Kamar Kos Cimahi Ditangkap

jpnn.com, CIMAHI - Polisi menangkap pria terduga pelaku pembunuhan seorang wanita, TS (43 tahun) yang mayatnya ditemukan bersimbah di kamar indekos Jalan Karya Bakti VI, RT 003 RW 011, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Terduga pelaku RS (43), merupakan warga Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

“Pelaku laki-laki. Sudah diamankan,” kata Kapolsek Cimahi Kompol Donny Irawan di lokasi, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, polisi tengah melakukan pemeriksaan intensif untuk menggali motif pembunuhan yang diduga dilakukan RS terhadap TS.

Di sisi lain, Donny belum bisa memastikan terkait hubungan antara korban dengan pelaku.

“Pelaku laki-laki, kalau apakah saling kenal kami juga masih selidiki, kami masih lakukan pemeriksaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, TS (43 tahun) ditemukan tewas di salah satu kamar kosnya pada Kamis malam.

Korban ditemukan tergeletak di dalam kamar mandi dengan luka di bagian leher. Polisi menduga wanita tersebut menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.