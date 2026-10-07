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Pelaku Pencurian Kabel Tower Provider di Cicalengka Mengonsumsi Sabu-Sabu sebelum Beraksi

Pelaku Pencurian Kabel Tower Provider di Cicalengka Mengonsumsi Sabu-Sabu sebelum Beraksi
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Tower provider yang jadi sasaran pencurian kabel di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Foto: Dokumentasi Polsek Cicalengka

jpnn.com - BANDUNG - Dua pria berinisial IK (48) dan UJ (45) ditangkap polisi setelah mencuri kabel tower provider seluler di Kampung Balong, Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/10).

Tidak hanya mengamankan dua pelaku, polisi juga menemukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan penggunaan sabu-sabu dari rumah kontrakan pelaku.

Kapolsek Cicalengka Kompol Ade Rahmat mengatakan bahwa setelah melakukan penangkapan, polisi langsung bergerak dan melakukan penggeledahan ke rumah kontrakan pelaku yang berada di desa sebelah dan di wilayah Cicalengka. 

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Ade mengungkapkan dari kontrakan para pelaku, ditemukan satu botol air mineral yang dimodifikasi untuk dijadikan alat isap sabu-sabu.

Polisi juga menemukan satu korek gas yang juga dimodifikasi. 

"Ada juga tiga pipet, dan satu klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terduga pelaku," kata Ade saat dikonfirmasi.

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Berdasar keterangan pelaku, kata Ade, mereka sempat mengonsumsi sabu-sabu sebelum melakukan aksinya.

Kemudian, lanjut Ade, para pelaku langsung melakukan pencurian kabel pada pukul 03.18 WIB dini hari.

Para pelaku pencurian kabel tower provider di Cicalengka, Kabupaten Bandung, diduga mengonsumsi sabu-sabu sebelum beraksi.

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