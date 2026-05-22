menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Pelaku Penembakan di Desa Semeteh Akhirnya Menyerahkan Diri ke Polisi

Pelaku Penembakan di Desa Semeteh Akhirnya Menyerahkan Diri ke Polisi

Pelaku Penembakan di Desa Semeteh Akhirnya Menyerahkan Diri ke Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Hasani (tengah), pelaku penembakan di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Foto: Dok. Polsek Muara Lakitan.

jpnn.com, MUSI RAWAS - Pelaku kelima penembakan di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

Pria bernama bernama Hasani itu menyerahkan diri pada Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 09.30 WIB.

Sebelumnya, tiga pelaku lainnya bernama Jhon Anthoni (62), Lagenda (27), Alfa Rizal (21 dan Reza sudah terlebih dahulu ditangkap.

Baca Juga:

Kanit Reskrim Polsek Muara Lakitan IPDA Erwin menjelaskan, pihak kepolisian bersama keluarga pelaku telah melakukan komunikasi intensif agar Hasani bersedia mempertanggungjawabkan kesalahannya.

"Kapolsek Muara Lakitan bersama anggota dan Unit Reskrim melakukan pendekatan serta penggalangan kepada pihak keluarga agar pelaku menyerahkan diti," ungkap Erwin saat dikonfirmasi via WhatsApp, Jumat (22/5/2026).

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Keluarga pelaku kemudian menghubungi pihak Polsek Muara Lakitan untuk menjemput Hasani dan membawanya ke kantor polisi.

Baca Juga:

"Pelaku diserahkan langsung oleh pihak keluarga dan selanjutnya diamankan ke Polsek Muara Lakitan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," tegasnya.

Menurut Erwin, seluruh pelaku kini sudah diamankan. Pihak kepolisian masih mendalami kasus penembakan yang sempat menghebohkan warga Desa Semeteh tersebut.

Hasani pelaku kelima penembakan di Desa Setelah, Kecamatan Muara Lakitan menyerahkan diri ke polisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI