Pelaku Penembakan Hansip di Cakung Ditangkap Polda Metro Jaya di Lampung

jpnn.com - JAKARTA - Pelaku pencurian sepeda motor yang menembak seorang petugas pertahanan sipil (hansip) hingga korban tewas di Cakung Barat, Jakarta Timur, ditangkap polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan pelaku diamankan saat akan kabur ke Lampung.

Pelaku ditangkap saat menyeberang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan.

"Pelaku berinisial R yang melakukan penembakan Pam Swakarsa di Cakung ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (9/11). "Saat ini tim dari Resmob Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur mengejar pelaku lainnya dan senpi yang digunakan," tambah Budi.

Kepolisian memburu pelaku pencurian sepeda bermotor yang menembak seorang petugas hansip hingga korban tewas di Cakung Barat, Jakarta Timur, pada Sabtu (8/11) pagi.

"Pelaku sedang kami kejar, masih lidik," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (8/11).

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 03.30 WIB di Kampung Baru, Jalan Pelajar RT 07/RW 09, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Korban, yakni AS (42) merupakan warga Kampung Sukapura, Kecamatan Cilincing, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas sekaligus membantu kegiatan keamanan lingkungan sebagai hansip di RW 09.