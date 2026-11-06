Pelaku Penembakan Polisi Brigpol Ronald Ditangkap!
jpnn.com, TIMIKA - Pelaku penembakan anggota Polres Puncak Jaya Brigpol Ronald M Enok ditangkap.
Pelaku pria berinisial TT ditangkap tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz bersama personel Polres Puncak Jaya.
"Satgas Operasi Damai Cartenz akan terus melakukan upaya penegakan hukum secara profesional dan terukur terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan. Kami juga mengedepankan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas," ujar Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Irjen Faizal Ramadhani dalam keterangan yang diterima di Timika, Jumat.
Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 terus mengoptimalkan langkah-langkah penegakan hukum dan pengembangan penyidikan guna memastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, sekaligus menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
Kepala Satgas Humas ODC 2026 Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan TT diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Kodap III Puncak pimpinan Lekagak Telenggen.
Saat diamankan, pelaku berusaha melarikan diri dan melawan petugas sehingga personel satgas melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas dan terukur sesuai prosedur.
"TT mengalami luka tembak pada kaki sebelah kiri dan kemudian dibawa ke RSUD Mulia untuk mendapatkan penanganan medis," ujarnya.
TT diamankan di Kampung Tingginambut, Distrik Tingginambut, pada Kamis (5/11), saat berboncengan dengan seorang warga berinisial AW menuju Distrik Gurage.
TT, pelaku penembakan polisi Brigpol Ronald ditangkap. Sebelumnya petugas telah meringkus satu tersangka.
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