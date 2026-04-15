menu
JPNN.comJPNN.com
Pelaku Penganiayaan di Palembang Ditangkap Polisi Saat Tidur

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi penganiayaan dengan senjata tajam. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Tim Opsnal Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap MF (26) pemuda yang terlibat aksi penganiayaan berat terhadap korban berinisial MI (39).

MF yang menjadi buron polisi selama beberapa bulan itu ditangkap saat tengah tertidur lelap di rumahnya, Senin (13/4).

“Tersangka telah diamankan berikut barang bukti untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jedi Permana, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga:

Peristiwa dugaan penganiayaan yang dilakukan MF terhadap MI itu terjadi pada Kamis 6 November 2025 malam di kawasan Jalan K.H. Azhari, Lorong Tuan Putri, Kelurahan 3/4 Hulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.

Peristiwa itu bermula saat korban hendak membeli rokok dan berpapasan dengan tersangka yang sedang berbicara sendiri. 

Ketika korban menegur, tersangka tersinggung. Lalu, tersangka secara tiba-tiba menyerang korban dari belakang menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat. 

Baca Juga:

Serangan itu mengakibatkan korban mengalami luka robek di bagian punggung, bahu, dan dahi, serta luka lecet akibat terjatuh saat berupaya mempertahankan diri.

Setelah melakukan penyelidikan intensif, Tim Satreskrim Polrestabes Palembang memperoleh informasi keberadaan tersangka.

Pelaku pembacokan di Seberang Ulu, Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap polisi saat sedang tidur di rumahnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

