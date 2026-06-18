Pelaku Penganiayaan-Penyekapan Wanita di Bandung Kerap Berpindah Tempat
jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat masih memburu pria berinisial TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap seorang perempuan berinisial YTT (29) di Rancaekek, Kabupaten Bandung.
Korban ditemukan dalam kondisi kritis setelah dikabarkan menghilang selama tiga tahun.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, polisi saat ini terus bergerak di lapangan guna menangkap pelaku.
Pengejaran dilakukan secara intensif dikarenakan pelaku kerap berpindah-pindah tempat.
"Kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka, ya. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kami ini dia berpindah-pindah," kata Hendra di Taman Cikapayang, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, polisi sempat mengendus keberadaan pelaku di beberapa lokasi. Namun, TH berhasil meloloskan diri saat akan digerebek.
"Hampir beberapa waktu kami gerebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri," tuturnya.
Ia mengungkapkan kondisi korban sangat mengkhawatirkan saat ditemukan.
Polda Jabar masih memburu TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap YTT yang ditemukan kritis setelah hilang 3 tahun.
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