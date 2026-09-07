Pelaku Penipuan Bermodus Konten Iklan Medsos Beraksi di Jakarta, Waspada
jpnn.com - Kasus penipuan menimpa anak-anak komunitas sepeda di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Dalam beraksi, pelaku menggunakan modus menawarkan pembuatan konten iklan parfum untuk aplikasi TikTok.
"Ada tindakan penipuan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal kepada anak-anak komunitas sepeda," kata Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Berdasarkan laporan yang diterima polisi, pelaku yang yang tidak dikenal mendatangi anak-anak komunitas sepeda dengan menawarkan pembuatan konten iklan parfum yang disebut bakal ditayangkan melalui aplikasi TikTok.
Pelaku kemudian menjanjikan imbalan Rp 100 ribu kepada setiap anak yang mengikuti pembuatan konten tersebut.
Namun, dalam kejadian itu pelaku diduga membawa kabur dua telepon seluler (HP) milik anak-anak komunitas tersebut.
Selain itu, pelaku juga diduga membawa salah seorang anak dengan kendaraan sebelum kemudian menurunkannya di kawasan Pasar Rumput, Manggarai.
Polisi kemudian melakukan pengecekan CCTV di lokasi yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut
Kasus penipuan bermodus konten iklan medsos menimpa anak-anak komunitas sepeda di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
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