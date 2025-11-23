menu
JPNN.com » Kriminal » Pelaku Penusukan di Jakarta Pusat Ditangkap di Bogor, Ini Orangnya

Petugas saat menangkap pelaku penusukan (kiri) di Bogor, Jawa Barat. ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakpus

jpnn.com - Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat menangkap H (35), pelaku penusukan di Pasar Gaplok, Jakarta Pusat yang melarikan diri ke Cilebut Timur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kami ingin memberikan pesan tegas, siapa pun yang mencoba melakukan kekerasan di ruang publik, kami akan hadir dan menangkapnya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Dia menyebut korban penusukan ialah R (24). Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (19/11).

Saat kejadian, pelaku H menyerang korban dengan golok di dada kiri setelah melihat R keluar dari kamar mandi Pasar Gaplok.

Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh warga yang berada di daerah tersebut untuk mendapat pertolongan medis.

Sementara, pelaku melarikan diri dan berhasil ditangkap tiga hari kemudian, pada Sabtu pagi pukul 05.30 WIB, saat bersembunyi di Kampung Wanasari, Cilebut Timur, Sukaraja, Bogor.

Kombes Susatyo menyebut perbuatan pelaku tindakan kriminal yang tidak bisa ditoleransi.

"Tidak ada ruang bagi siapa pun untuk melakukan kekerasan di tempat umum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," ujarnya.

