Pelaku Penusukan di Kinali Pasaman Barat Ditangkap Polisi Lima Jam Setelah Beraksi

jpnn.com, SIMPANG EMPAT - Polisi berhasil menangkap CS, 34, pelaku penusukan terhadap Amsal Pardede, 38, di Rambah, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Kapolsek Pasaman AKP Zulfikar mengatakan pelaku ditangkap sekitar lima jam setelah pelaku menusuk korban pada Sabtu (21/3) sekitar pukul 23.30 WIB.

"Pelaku ditangkap pada Minggu (22/3) sekitar pukul 05.30 WIB dini hari," ujarnya di Simpang Empat, Senin.

Kapolsek menerangkan peristiwa penusukan itu terjadi di sebuah rumah kontrakan yang berada di Blok C RT 05 Ophir Tengah Nagari Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo pada Sabtu (21/3) pukul 23.30 WIB.

"Pelaku merupakan karyawan koperasi milik korban. Berdomisili dan bertempat tinggal sama di rumah kontrakan sekaligus kantor koperasi di Blok C Jorong Ophir Tengah Nagari Ophir," terangnya.

Kejadian tersebut berawal dari pertengkaran mulut antara korban dan pelaku, yang dipicu karena korban menutup pintu rumah dengan kuat, sehingga menimbulkan bunyi yang keras.

"Merasa tersinggung dengan korban, kemudian pelaku mengancam akan menikam korban sambil berjalan menuju dapur," katanya.

Setelah keluar dari dapur, pelaku membawa sebilah pisau kemudian menusukkan ke arah ulu hati, tetapi korban berhasil menangkis dengan menggunakan tangan kanan.