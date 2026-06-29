Pelaku Penyerangan Bom Molotov di Makassar Sudah Diciduk, Ini Motifnya
jpnn.com, MAKASSAR - Tiga pemuda ditangkap polisi seusai menyerang rumah kontrakan yang dijadikan sekretariat organisasi daerah mahasiswa dengan menggunakan bom molotov pada Jumat (26/6) dini hari, di BTN Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Makassar.
"Tiga terduga pelaku sudah ditangkap di Jalan Rappocini, Lorong enam. Pelakunya insial SY 19 tahun, AM 22 tahun dan MR 23 tahun, mereka diketahui mahasiswa. Sementara ini motifnya balas dendam," kata Kanit Reskrim Polsek Rappocini Iptu Ali Jarras kepada wartawan, Minggu.
Penyerangan pelaku ini diduga kuat karena tersinggung saat pesta miras sebelumnya bersama korban diketahui pengurus organisasi daerah mahasiswa, sehingga rumah kontrakan tersebut menjadi sasaran melakukan perbuatan melanggar hukum.
Kendati demikian, Ali belum memerinci persoalan yang berkaitan antara pelaku dan korban. Namun penyidik terus mendalami motif sebenarnya, sebab apa yang dilakukan para pelaku ini membahayakan jiwa orang lain bila terjadi kebakaran.
"Kami masih menyelidiki secara mendalam serta mengejar pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui untuk mengungkap secara tuntas penyebab penyerangan disertai perusakan rumah tersebut," tuturnya.
Seusai penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti serpihan botol bom molotov, dua buah parang, dua buah anak panah dan pelontarnya, empat unit ponsel, serta sisa tembakau sintetis.
"Turut diamankan alat isap diduga digunakan untuk konsumsi narkoba dan alat kontrasepsi di tempat penangkapan. Barang bukti dan pelakunya kini berada di Polsek untuk diperiksa lebih lanjut," tuturnya.
Dari keterangan saksi, kejadian itu pada Jumat dini hari pukul 03.00 WITA terdengar suara ledakan dan suara kaca pecah membuat sejumlah penghuni rumah kontrakan yang rata-rata mahasiswa terbangun.
Aparat kepolisian sudah menciduk pelaku penyerangan bom molotov di Makassar, Sulsel.
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