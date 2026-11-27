jpnn.com - Polisi menyelidiki kasus penyerangan yang berakhir terjadinya penembakan dengan senapan angin hingga menewaskan seorang pria di Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Demak, Kamis (26/11/2026).

Pejabat sementara Kasi Humas Polres Demak Iptu Rudi Tri Sayoga menyebut peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (26/11) sekitar pukul 10.00 WIB.

Insiden itu berawal ketika seorang pria berinisial G (52) mendatangi rumah AA. Saat itu AA disebutkan sedang memperbaiki senapan angin yang biasa digunakan untuk menembak burung di belakang rumah ayahnya.

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"Orang yang pertama kali ditemui (G) adalah ayah AA, berinisial R (65). Korban disebutkan hendak menyerang AA menggunakan dua bilah senjata tajam yang dibawanya," ujar Iptu Rudi, Kamis.

Mengetahui hal itu, R berupaya mencegah G menyerang anaknya. Namun R justru diserang menggunakan senjata tajam tersebut. Beruntung, R berhasil menghindar.

Keributan itu kemudian diketahui AA yang kemudian berusaha menolong ayahnya dengan menembakkan senapan angin itu ke arah G secara acak.

"Senapan angin laras panjang itu sendiri terdapat tiga butir peluru," ujarnya.

Namun, tembakan yang dilepaskan satu kali tersebut mengenai bagian dada korban.