Pelaku Penyerangan di Demak Tewas Ditembak Pakai Senapan Angin, Begini Kejadiannya
jpnn.com - Polisi menyelidiki kasus penyerangan yang berakhir terjadinya penembakan dengan senapan angin hingga menewaskan seorang pria di Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Demak, Kamis (26/11/2026).
Pejabat sementara Kasi Humas Polres Demak Iptu Rudi Tri Sayoga menyebut peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (26/11) sekitar pukul 10.00 WIB.
Insiden itu berawal ketika seorang pria berinisial G (52) mendatangi rumah AA. Saat itu AA disebutkan sedang memperbaiki senapan angin yang biasa digunakan untuk menembak burung di belakang rumah ayahnya.
"Orang yang pertama kali ditemui (G) adalah ayah AA, berinisial R (65). Korban disebutkan hendak menyerang AA menggunakan dua bilah senjata tajam yang dibawanya," ujar Iptu Rudi, Kamis.
Mengetahui hal itu, R berupaya mencegah G menyerang anaknya. Namun R justru diserang menggunakan senjata tajam tersebut. Beruntung, R berhasil menghindar.
Keributan itu kemudian diketahui AA yang kemudian berusaha menolong ayahnya dengan menembakkan senapan angin itu ke arah G secara acak.
"Senapan angin laras panjang itu sendiri terdapat tiga butir peluru," ujarnya.
Namun, tembakan yang dilepaskan satu kali tersebut mengenai bagian dada korban.
Polisi menyelidiki kasus penyerangan berujung penembakan dengan senapan angin yang menewaskan seorang pria di Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Demak.
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